РИАМО - 14 дек. На Ленинградском шоссе в столице 15 и 16 декабря будет работать выделенная полоса в связи с закрытием станции московского метро «Ховрино», будут курсировать компенсационные маршруты КМ, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения.

«В связи с закрытием станции метро «Ховрино» будут работать компенсационные автобусы маршрута КМ. Для организации приоритета передвижения городского транспорта выделенная полоса на участке Ленинградского шоссе от улицы Фестивальная до улицы Беломорская будет работать в предстоящие выходные, 15 и 16 декабря», – говорится в сообщении.

Для компенсационных маршрутов будет организован участок выделенной полосы – 100 метров – на улице Беломорская для левого поворота на улицу Дыбенко.

Станцию столичной подземки «Ховрино» закрывают для пассажиров для подключения строящейся станции «Беломорская» к сети Московского метрополитена. В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник, 17 декабря, в 5:30 утра.

Открытия станции «Беломорская» Замоскворецкой линии ожидают более 140 тысяч жителей столичных районов Левобережный и Ховрино. Благодаря открытию станции нагрузка на «Речной вокзал» уменьшится. В часы пик пассажирам станет комфортнее пользоваться метрополитеном.