РИАМО - 14 дек. Запуск программы лояльности для автомобилистов, соблюдающих правила парковки в Москве, простимулирует водителей парковаться правильно, однако эта мера все равно не решит проблему неправильной парковки в городе, где не хватает мест для машин, сообщили РИАМО автоэксперты.

Ранее председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Александр Шумский предложил запустить программу лояльности для водителей, которые не нарушают правила парковки. Среди возможных вариантов поощрения Шумский упомянул возможность пару дней парковаться бесплатно.

«Это хорошая идея, важный шаг. Я думаю, что хорошим стимулом для водителей будет денежное вознаграждение. Но если смотреть на проблему глубже - это проблему не решит. В городе слишком мало парковочных мест. Люди паркуются там где не надо не потому, что они плохие, а потому, что больше негде. Это тупиковая ситуация. Я считаю, что нужно увеличить количество парковочных мест», - сказал председатель региональной общественной организации «Московский городской союз автомобилистов» Андрей Куликов.

Заместитель председателя Московской областной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Людмила Козлова отметила, что программа лояльности для законопослушных автомобилистов – это «приятная» инициатива, однако она требует доработки. В частности, необходимо ввести критерии определения честного водителя.

«Есть вопрос, какова методика определения добропорядочности водителя. Кто-то ставит машину каждый день и пару раз забыл продлить парковку, предположим, а кто-то поставил за год пару раз и все оплатил. Вопросы есть, я думаю, детали появятся еще, но в преддверии Нового года, да еще на фоне 380 рублей в час в центре Москвы, любая инициатива о поощрении, а не наказании, уже приятна», - добавила Козлова.

В центре Москвы с 15 декабря изменятся правила пользования платными парковками. Нововведения не затронут владельцев парковочных разрешений и льготников. Время бесплатной парковки теперь составит 5 минут вместо 15. На 237 улицах будет отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Также на ряде улиц тариф на парковку повысят до 380 рублей.