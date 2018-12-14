РИАМО - 14 дек. На западе столицы на улице Новопеределкинская водитель Toyota Camry насмерть сбил пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

«Тринадцатого декабря в 19:55 гражданин 1969 года рождения, неработающий, управляя личным автомобилем Toyota Camry, совершил наезд на переходившую проезжую часть в зоне пешеходного перехода гражданку 1937 года рождения, пенсионерку, которая от полученных травм скончалась», – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент следствие проводит проверку.