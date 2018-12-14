РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. На въезде в подмосковный Подольск столкнулись Audi Q7 и рейсовый междугородний автобус, в результате ДТП никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

Дорожный инцидент произошел 13 декабря.

«В четверг вечером 13 декабря на въезде в Подольск на перекресте деревни Ознобишино столкнулись Audi Q7 и пассажирский автобус. Пассажиры целы, никто не пострадал», – сказал собеседник агентства.

Другой очевидец аварии утверждает, что водитель автобуса незамедлительно среагировал и увел транспортное средство в отбойник.

«Двери заблокировались, пассажиры выбирались через окно», – добавил он.