РИАМО (СТУПИНО) - 14 дек. Медики борются за жизнь двухлетнего мальчика, который пострадал в результате ДТП в подмосковном Ступине, говорится в сообщении пресс-службы центральной районной клинической больницы.

Два транспортных средства столкнулись 13 декабря на 9 километре трассы «Ступино-Малино», в результате аварии погибли два человека, один пострадал.

«В Ступинскую ЦРКБ экстренно поступил ребенок, получивший тяжелую сочетанную травму в дорожно-транспортном происшествии. У двухлетнего мальчика диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана правой теменной области, ушиб правого легкого, закрытый перелом правой большеберцовой кости без смещения», – сказал заместитель главного врача Валерий Ануфриев.

По данным Ступинского информагентства, в настоящее время медики принимают все меры для стабилизации состояния двухлетнего пациента. После того как врачи убедятся, что транспортировка не будет представлять угрозу его жизни, мальчик будет перевезен на реанимобиле Центра медицины катастроф в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля.

Ранее двухлетний мальчик, сидевший в детском удерживающем устройстве на заднем сиденье автомобиля, был доставлен в центральную районную больницу.

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