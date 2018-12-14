РИАМО - 14 дек. В подмосковном Егорьевске злоумышленники подожгли входную группу больницы, по данному факту полиция проводит проверку, губернатор региона Андрей Воробьев взял эту ситуацию на личный контроль, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Вечером 13 декабря неизвестные подожгли входную группу больницы Егорьевска. Губернатор (Московской области Андрей Воробьев – ред.) взял ситуацию под личный контроль», — говорится в сообщении.

В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

На место направлен министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев.

По данному факту полиция проводит проверку.

Как отметил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, возгорание в больнице в Егорьевске потушили до прибытия пожарных.

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