РИАМО - 14 дек. Выпускной арт-лаборатории состоится в Москве 15 декабря, участниками экспериментального проекта столичного департамента культуры стали воспитанники городских школ искусств, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

«Масштабная выставка, концерт авторской музыки и видеоперформанс завершат 15 декабря работу первого потока арт-лаборатории. Этот экспериментальный проект создан столичным департаментом культуры при городских школах искусств. Организаторы ставят перед собой цель привлечь подростков в современную культурную среду, помочь ребятам наладить общение с компаниями, которые работают в сфере индустрии творчества», – говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, познакомиться с проектами выпускников арт-лаборатории можно будет в Музее Москвы. 15 декабря там пройдет выставка «Чувства Москвы» и концерт группы «Музыка». В программе – кавер-версии мировых хитов и авторские композиции. Кроме того, посетители смогут увидеть видеоперформанс, посвященный жизни горожанина.

«Нам важно понимать, что интересно подрастающему поколению, чем они живут и чего хотят от завтрашнего дня. В рамках арт-лаборатории ученики московских творческих школ и колледжей от 10 до 18 лет могли реализовать свои идеи. Ребята готовили собственные проекты вместе со звездными наставниками. С апреля по декабрь они работали по таким направлениям, как граффити, музыка, свет, арт-пространство, перформанс, изучали брендинг, маркетинг и менеджмент», – рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Как сообщается на сайте, первые участники проекта арт-лаборатории представили свои работы в начале лета на Большом фестивале школ искусств в саду «Эрмитаж». Одна из инсталляций – «Крылья счастья» – стала частью экспозиции в парке «Борисовские пруды».