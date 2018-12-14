РИАМО (СТУПИНО) - 14 дек. Двухлетний ребенок стал единственным выжившим в аварии, которая произошла на 9 километре Ступино-Малино, сообщил Ступинскому информагентству источник в территориальном управлении силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас».

Два транспортных средства столкнулись в подмосковном Ступине 13 декабря, в результате аварии погибли два человека, один пострадал.

«На автодороге «Ступино-Малино» в районе деревни Тростники автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 29-летней женщины совершил лобовое столкновение с автомобилем КамАЗ. На место происшествия выезжали спасатели ПСО-16 Ступинского ТУСиС, ГИБДД, скорая помощь. Женщина-водитель и семилетний пассажир скончались на месте. Двухлетний мальчик, сидевший в детском удерживающем устройстве на заднем сиденье автомобиля, с тяжелыми травмами был доставлен в центральную районную больницу», – сказал собеседник агентства.

По сведениям агентства, по факту дорожного инцидента проводится проверка, сотрудники правопорядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.