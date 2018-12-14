РИАМО - 14 дек. Москвичи вместе с известными артистами сделают новогодние подарки для благотворительных фондов, мастер-классы пройдут до 23 декабря, на следующий день поделки отправят адресатам, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

«Москвичей приглашают присоединиться к акции «Добрый Новый год». На специальных мастер-классах, которые пройдут в культурных центрах, можно сделать своими руками новогодние подарки. Они будут переданы подопечным благотворительных фондов», – говорится в сообщении.

Посетить занятия можно во всех округах Москвы до 23 декабря. Они пройдут в центре культуры и спорта «Ватутинки», в культурных центрах «Зеленоград», ЗИЛ, «Ивановский», «Москвич» и других.

Всего планируется провести более 100 таких мастер-классов и изготовить на них свыше 2 тысяч подарков. С 24 декабря заработает новогодняя почта – подарки отправятся к адресатам.

«Горожан научат создавать и расписывать елочные игрушки, вышивать и мастерить сувениры из ткани и шерсти, делать эксклюзивные новогодние открытки и многое другое. Участие в акции бесплатное, необходимое оборудование и материалы предоставят. Все, что нужно, – проявить фантазию и вложить в свои поделки любовь. Помогать москвичам будут и известные певцы, музыканты, артисты театра и кино», – добавляется в сообщении.

Также в культурные центры можно принести одежду и подарки или оставить в специальных ящиках пожертвования для благотворительных фондов.

«Всего в акции «Добрый Новый год» примут участие более 50 тысяч москвичей. Подарки, сувениры и открытки будут собраны и переданы в благотворительные фонды до 28 декабря», – заключается в сообщении.

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