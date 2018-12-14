РИАМО - 14 дек. На Варшавском шоссе в столице загорелось одноэтажное, неэксплуатируемое здание, пожар на площади 200 квадратных метров ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«Четырнадцатого декабря в 4:09 <…> поступило сообщение о пожаре по адресу: Варшавское (шоссе – ред.), дом 170Е, строение 13, где происходил пожар в одноэтажном неэксплуатируемом здании. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали, в тушении принимали участие 46 человек личного состава, 12 единиц техники.

Как уточняется в сообщении, сведений о пострадавших не поступало.