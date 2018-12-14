РИАМО – 14 дек. Начать строительство новой, постоянной пирамиды на 38-м километре Новорижского шоссе в Московской области на месте прежней конструкции планируется в 2019 году, работы в таком случае завершат уже в 2020 году, сообщил РИАМО инженер Александр Голод.

«С проектом пирамиды все понятно, а вот найти партнеров пока не получается. Если начнется строительство в будущем году, то раньше 2020 года строительство не завершится», - сказал Голод.

Ранее он сообщал РИАМО, что высота новой пирамиды будет больше 100 метров, а конструкция будет сделана из бетона с армированным композитом без металла.

Кроме того, на строительство новой пирамиды потребуется до 3 миллионов долларов.

В августе 2017 года на 38-м километре Новорижского шоссе открылась временная 14-метровая пирамида Голода на месте прежней конструкции, которая упала во время мощного урагана в Московском регионе 29 мая 2017 года.

Пирамида на Новорижском шоссе была возведена с целью исследования влияния пирамид на окружающую среду, при этом большинство ученых не признает научность этого проекта. Сам автор уверяет, что стоит лишь переступить порог пирамиды – почувствуешь прилив космической энергии.