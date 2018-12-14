РИАМО - 14 дек. Полутораметровые скульптуры рыб вернули на фасад павильона «Биология» на ВДНХ спустя полвека, также реставраторы воссоздали надпортальное украшение малой входной группы главного фасада в виде снопа колосьев высотой 2,5 метра и яркого ковра из метлахской плитки перед главным входом в здание, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

«Реставрация фасадов павильона №4 «Биология» (сейчас носит название «Кыргызстан») на ВДНХ завершилась установкой последнего декоративного элемента. Спустя почти полвека на главный фасад вернулась пара полутораметровых рыб. Бетонные скульптуры украшали павильон с момента его возведения в 1954 году, но были утрачены в 70-х годах прошлого века. Их воссоздали из современного композитного материала по сохранившимся в архивах фотографиям. Для стилизации исторического материала скульптуры покрыли патиной, после чего разместили на полуколоннах перед входной группой», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, павильон №4 расположен на первой линии Главной аллеи ВДНХ, слева от фонтана «Дружба народов». В оформлении здания прослеживаются традиционные эстонские мотивы. Так, входной портал украшен авторским майоликовым панно и скульптурным портиком, а стены отделаны лепным декором и серией тематических барельефов на сельскохозяйственные темы. Окна здания декорированы коваными решетками и бронзовыми элементами.

«Масштабная реставрация на ВДНХ продолжается: сейчас в работе находится около 40 исторических зданий и сооружений. Среди них павильон №4 «Биология», построенный по проектам архитекторов Х.Н. Армана, К.М. Гарваса и А.Г. Волберга. Он является объектом культурного наследия федерального значения. После завершения реставрации фасадов здания специалисты приступят к восстановлению интерьеров. Для посещения павильон планируется открыть уже в 2019 году», — рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что в рамках реставрационных работ были восстановлены украшающая колонны лепнина и барельефы, выполненные в технике майолики, с изображениями рабочих, крестьян и домашнего скота. Также реставраторы воссоздали скульптуру в виде снопа сена высотой 2,5 метра, которая теперь возвышается над малой входной группой главного фасада, и там же выложили утраченный ранее ковер из метлахской плитки перед главным входом в здание.

Помимо этого, укреплены мраморные колонны у входа в павильон, расчищены и заделаны швы фундамента, отреставрирован цоколь, устранены трещины, заменены кровельные открытия архитектурных деталей, водоотводы и подоконные.

По словам Емельянова, вся поверхность фасадов была расчищена от поздних красочных слоев и цементных растворов, после чего реставраторы приступили к работе по терразитовой штукатурке.