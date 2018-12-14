РИАМО - 14 дек. Дизайн карт «Тройка» посвятили открытию новой сцены театра Олега Табакова, эти карты поступили в продажу на станции метро «Сухаревская», сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

«На карте «Тройка», дизайн которой посвящен театру, изображены стадии рождения бабочки. Рядом есть надпись: «Метаморфозы артиста». Рисунок иллюстрирует работу актера. В каждом спектакле он преображается, создавая новую роль. Чтобы герой получился интересным и правдоподобным, артисту, подобно бабочке, необходимо пройти разные этапы в развитии образа — от идеи до воплощения на сцене», - говорится в сообщении.

Карты «Тройка» в дизайне, посвященном театру Олега Табакова, появились в кассах на станции метро «Сухаревская».

Здание театра на Малой Сухаревской площади открылось после капитального ремонта 8 декабря. Первый спектакль на обновленной сцене пройдет в пятницу. Горожанам решили напомнить об этом с помощью необычных проездных.

Согласно информации на сайте, рисунок на карте «Тройка» передает суть профессии артиста: играя новую роль, он перевоплощается, показывая зрителю героев с разными характерами. И для того, чтобы создать на сцене уникальный образ, актеру нужно пройти путь от замысла до реализации. Этот путь отчасти похож на тот, что проходит бабочка в своем развитии.

«Коллекция тематических карт «Тройка» напомнит горожанам об открытии театра Олега Табакова после ремонта. Приобрести карты «Тройка» к открытию новой сцены театра можно в кассах на станции метро «Сухаревская». Проездные билеты выпустили тиражом в одну тысячу экземпляров», — рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Метро и МЦК будут работать круглые сутки в новогоднюю ночь>>