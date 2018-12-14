РИАМО - 14 дек. В Москве и в Подмосковье в пятницу ожидается облачная погода, местами будет идти небольшой снег, температура воздуха днем опустится до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня, 14 декабря, ожидается облачная погода. Небольшой снег пройдет уже лишь местами. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 4 – минус 2 градуса, по области минус 6 – минус 1», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-восточного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и к середине дня достигнет 759 миллиметров ртутного столба. Геомагнитный фон в пятницу прогнозируется преимущественно спокойный.

Синоптики отмечают, что интенсивность осадков будет заметно ослабевать.

«Повышенное атмосферное давление и станет негативным фактором, влияющим на самочувствие метеозависимых людей. Те, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами, могут почувствовать ухудшение самочувствия. Возможно появление общей слабости, усиление головных и сердечных болей, «скачки» артериального давления. Из-за повышенной влажности воздуха возможно обострение различных хронических бронхо-легочных недугов», – добавляется в материале.

Специалисты рекомендуют своевременно принимать назначенные лечащим врачом лекарства, чтобы не допустить острых симптомов проявления хронических заболеваний.