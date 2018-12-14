РИАМО - 14 дек. В пятницу, 14 декабря, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет брифинг заместителя руководителя Московского областного УФАС России Сергея Муравьева, посвященный вопросам организации в Московском областном УФАС России противодействия коррупции.

Ежегодно с 2004 года 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

На мероприятии Сергей Муравьев расскажет о работе, направленной на профилактику коррупционных правонарушений в Московском областном УФАС России, и контрольной деятельности антимонопольной службы.

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