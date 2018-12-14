РИАМО - 14 дек. В пятницу, 14 декабря, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет брифинг заместителя руководителя Московского областного УФАС России Сергея Муравьева, посвященный вопросам организации в Московском областном УФАС России противодействия коррупции.
Ежегодно с 2004 года 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.
На мероприятии Сергей Муравьев расскажет о работе, направленной на профилактику коррупционных правонарушений в Московском областном УФАС России, и контрольной деятельности антимонопольной службы.
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская»).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18
Почта: m.dmitrieva@riamo.ru
Контактное лицо – Мария Дмитриева
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