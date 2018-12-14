РИАМО - 14 дек. Начиная с пятницы и на протяжении новогодних праздников, на фасаде Центрального выставочного зала «Манеж» будут показывать два девятиминутных шоу, посвященных Новому году и Рождеству.

Первое шоу посвящено Рождеству. Второе посвящено празднованию Нового года. Оба шоу выполнены в стилистике, которая выбрана в этом году Москвой, в стилистике ретрофутуризма.

Шоу созданы с помощью технологий Videomapping. Шоу проецируется сразу на здание и использует само здание в качестве помощника в создании визуальных эффектов, которые помогают рассказывать историю.

Первая история будет посвящена путешествию рождественской звезды, которая будет появляться в разных ретро-футуристических локациях и преобразовывать их в новогодние. Вторая история будет про Новый год, в ней будет рассказываться про различные праздничные традиции.

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