РИАМО - 13 дек. Шоу «Огненный лед» состоялось на торжественном открытии главного городского катка с искусственным льдом под открытым небом в парке «Пехорка» в подмосковной Балашихе 13 декабря, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Сегодня торжественно открылся главный городской каток в парке «Пехорка», впервые в Балашихе с искусственным льдом. Установлена специальная холодильная установка, айс-маты, что позволит получать высокое качество льда и пользоваться катком даже при плюсовой температуре. Приобретена специальная машина для того, чтобы обеспечить качество льда. Сегодня после торжественной части все мы увидим зрелищное огненное шоу», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что после шоу «Огненный лед» все желающие смогут взять в аренду коньки и прокатиться. Вход в день открытия катка – свободный. Сегодня каток может вместить до 100 человек, но в следующем году его планируют расширить.

Площадь катка составила более 700 квадратных метров. Он состоит из ледового поля площадью около 400 квадратных метров и примыкающих к нему дорожек.

На открытии катка зрители наблюдали за захватывающими яркими выступлениями оркестра на коньках «Диско-зайцы» из театра «Огненные люди» и артистов театра «Амиго».

Кроме того, в этот вечер в парке «Пехорка» впервые стартовал проект «Кинокаток». Весь декабрь и в дни каникул балашихинцы и гости города увидят любимые новогодние киноленты и мультфильмы.

Каток будет работать с 10:00 до 23.00, по выходным – с 11:00 до 23:00.

Как провести зиму в Подмосковье>>