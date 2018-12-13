РИАМО - 13 дек. Европейский союз продлил экономические санкции против России еще на полгода, США и Евросоюз вводят санкции в отношении России с 2014 года, сообщает в четверг Газета.ru.

«ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России в связи с отсутствием движения в реализации Минских соглашений», – написал глава Евросовета Дональд Туск в Twitter.

Ранее Украина сформировала новый список антироссийских санкций.

США и Евросоюз вводят санкции в отношении России с 2014 года. Ограничения затрагивают как отдельные физические и юридические лица, так и целые сектора российской экономики.

Отношения РФ и стран Запада осложнились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел санкции. В августе 2014 года Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что общение с Россией на языке санкций контрпродуктивно.