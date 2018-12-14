РИАМО - 14 дек. Центр занятости населения (ЦЗН) Раменского района и городского округа Жуковский проведет ярмарку вакансий для безработных и граждан, ищущих новое место для трудовой деятельности, говорится в сообщении пресс-службы ЦЗН.

Последняя в этом году ярмарка вакансий пройдет в пятницу с 10:00 до 13:00.

«Посетителям ярмарки будет предоставлен широкий спектр информационных и консультационных услуг. Они смогут получить полную информацию о спросе и предложении на рынке труда Раменского района и городского округа Жуковский, информацию из регионального банка вакансий, встретиться с работодателями, решить вопрос своего трудоустройства», - говорится в сообщении.

В свою очередь, работодателям, нуждающимся в кадрах, будет предоставлена возможность оперативно подобрать необходимых специалистов.

Помимо этого, соискатели смогут ознакомиться с региональными вакансиями, получить консультации психолога, встретиться со специалистами центра по вопросам социальной адаптации, профессионального ориентирования, профессионального обучения, временного трудоустройства безработных граждан, организации оплачиваемых общественных работ. Также они смогут получить помощь в составлении резюме.