РИАМО - 13 дек. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию первого корпуса девятиэтажного жилого дома на пересечении улицы Бондаренко и проспекта Бондаренко в Орехово-Зуеве, говорится в сообщении пресс-службы областного ведомства.

Строительство объекта начал застройщик ЗАО «ФинТрастОйл» еще в 2015 году и должен был сдать объект в IV квартале 2016 года. Однако в связи с проблемами в финансировании застройщик не исполнил обязательства в установленный срок.

«Правительством Московской области совместно с органами местного самоуправления и застройщиком был проведен ряд мероприятий, направленных на обеспечение прав граждан, нарушенных при реализации проекта. Результат проведенной работы - полученное разрешение на ввод дома в эксплуатацию и обеспечение прав 148 граждан», - сказала заместитель министра стройкомплекса Подмосковья Юлия Баринова.

Обладателями ключей от новых квартир в первом корпусе в скором времени также станут и участники программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.



