РИАМО - 13 дек. Последний жилой дом (корпус 24) в составе ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Объект возведен на улице Акуловская в Одинцове.

«Площадь четырехсекционного корпуса 24 переменной этажности (10-12-15) составляет 15,9 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 249 квартир, среди которых 113 однокомнатных, 107 двухкомнатных, 29 трехкомнатных», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком объекта выступает ООО «Осенний квартал».

Как отмечается в материале, на прилегающей к новостройке территории обустроены детская площадка, места для отдыха, парковка. Также были учтены требования доступности для маломобильных групп граждан.

«Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию, после чего свои квартиры в этом корпусе смогут получить 249 граждан, инвестировавших средства в строительство дома», – добавил Гарибян.