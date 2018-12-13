РИАМО - 13 дек. Более 700 управляющих компаний уже прислали заявки для регистрации на участие в акции «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» 15 декабря, мероприятие будет посвящено раздельному сбору отходов и работе диспетчерских служб УК, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«В День открытых дверей жители Подмосковья смогут в удобное время – с 10:00 до 15:00 - обратиться в свои управляющие организации за решением жилищно-коммунальных проблем и разъяснениями. Главными темами предстоящей 15 декабря акции станет предстоящий переход на систему раздельного сбора твердых коммунальных отходов в многоквартирных домах Подмосковья, а также организация работы диспетчерских служб в УК», - говорится в сообщении.

Как отметил главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Вадим Соков, сотрудники подмосковной Госжилинспекции, которые примут участие в акции в полном составе, вместе с представителями УК расскажут о том, почему важно разделять различные виды мусора, как это будет организовано, и что должен сделать каждый собственник или наниматель жилья, чтобы быть готовым к этому.

«Кроме того, мы расскажем, как организована диспетчеризация коммунальных служб, где можно узнать номера их телефонов, в течение какого времени должны устраняться нарушения. Для наглядности во все зарегистрировавшиеся УК рассылаем разъяснительные материалы», - добавил Соков.