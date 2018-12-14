РИАМО - 14 дек. С 14 декабря по 13 января на 74 площадках в столице пройдет главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество», на нем можно будет принять участие в мастер-классах и различных играх, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» пройдет в столице с 14 декабря по 13 января. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. Площадки будут открыты с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 по выходным. Площадка на Красной площади откроется 30 ноября и будет работать с 10:00 до 23:30 ежедневно», - говорится в сообщении.

Главные события фестиваля пройдут в центре города — на Красной площади, площади Революции, Манежной и Тверской площадях, Тверском бульваре, в Новопушкинском сквере, на улицах Кузнецкий Мост, Рождественке, Новый Арбат и других.

В этом году на площадках появится более 500 новогодних елей. Самое высокое дерево (высотой 20 метров) уже установили на Манежной площади. Его украсили в стиле ретрофутуризма елочными игрушками в форме дирижаблей, самолетов, воздушных шаров и необычных механизмов.

Главной темой фестиваля в этом году станут сказки и любимые книги. Культурную программу посвятят произведениям отечественных и зарубежных писателей. Необычно оформят и сами площадки.

На открытой сцене Тверской площади посетителей будут встречать актеры в образах знаменитых писателей и их персонажей. Там можно увидеть поэта Александра Пушкина в компании с Евгением Онегиным, писателя Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана с Мышиным королем, драматурга Александра Дюма с мушкетерами. Каждый день на площади будут проходить иммерсивные спектакли, посвященные литературе разных стран.

Площадка на площади Революции удивит механическими театрами. Горожанам покажут декорации со множеством движущихся деталей, позволяющих оживить постановку. Каждый такой театр рассказывает свою сказку — «Конька-горбунка» Петра Ершова, «По щучьему веленью» из сборника «Народные русские сказки» Александра Афанасьева и «Золушку» Шарля Перро.

Кроме того, на различных площадках можно будет взять уроки зимнего вида спорта у чемпионов, прокатиться на ледяной 120-метровой горке или посетить ледовый театр.

Также на площадках фестиваля во всех округах можно найти торговые павильоны. В шале москвичам и гостям столицы предложат авторские елочные игрушки и необычные новогодние подарки для родных и близких. Также можно посетить мини-рестораны, где приготовят рождественские блюда на любой вкус.

В прошлом году фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили более 14 миллионов человек. Он проходил с 22 декабря по 14 января.

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