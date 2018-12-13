РИАМО - 13 дек. Управляющая компания МУП «УЖХ» из Серпуховского района лишилась лицензии на работу вследствие банкротства, сообщается на сайте Госжилинспекции Подмосковья.

«Вступило в законную силу решение арбитражного суда Московской области об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, предоставленной МУП Серпуховского района «Управление жилищного хозяйства», – говорится в сообщении.

Вследствие банкротства компанию исключат из реестра лицензий сведений обо всех управляемых ею домах.

Решение о несостоятельности МУП «УЖХ» было принято в апреле 2018 года.

«После этого было подано заявление о необходимости аннулирования лицензии муниципального предприятия из Серпуховского района. Суд отметил, что в данном случае имеет место существенное нарушение прав потребителей ЖКУ и законодательства в сфере управления многоквартирными домами», – пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

По его словам, данная мера является обоснованной.