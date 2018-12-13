РИАМО - 13 дек. В подмосковных Бронницах строители завершили возведение жилого дома, в котором будут предоставлены квартиры для переселенцев из аварийного жилья, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому №4 в микрорайоне «Южный-1» городского округа Бронницы.

«Площадь 4-секционного 3-этажного жилого дома составляет 4 256 квадратных метров. Дом рассчитан на 73 квартиры, жилой площадью 3 280 квадратных метров. Из них 55 однокомнатных, 13 двухкомнатных и пять трехкомнатных квартир. В построенном доме будет предоставлено восемь квартир для семей, переселяемых из аварийного жилья», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Застройщиком объекта выступает ЗАО «ПромСтройБетон».

Как отмечается в материале, в проекте учтены требования доступности для инвалидов. На прилегающей территории провели работы по благоустройству.