РИАМО - 13 дек. Специалисты комитета ветеринарии Москвы напомнили жителям столицы о том, как перевозить животных в путешествиях, согласно правилам, перевозить можно только вакцинированных питомцев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

О правилах оформления необходимых документов можно узнать на mos.ru в разделе «Инструкции».

«Чтобы поездка была комфортной и безопасной, необходимо подготовиться заранее. Перевозить можно только привитых животных. Во время поездки в автомобиле не следует разрешать животному свободно перемещаться по салону. Крупных собак желательно пристегнуть специальным ремнем, а небольших собак и кошек — поместить в переноску и закрепить ее на сиденье», - говорится в сообщении.

Кроме того, во время поездки в общественном транспорте необходимо учитывать требования, которые предъявляют перевозчики.

«Крупных собак нужно обязательно перевозить в наморднике и на поводке. Переноска для небольших животных должна иметь решетчатые стенки для циркуляции воздуха, туда также нужно положить впитывающую подстилку» - подчеркивается в материале.

Также кормить животное рекомендуется не позднее чем за четыре часа до поездки, а в дорогу обязательно нужно взять воду.

Получить информацию о правилах перевозки домашних животных, о том, как оформить ветеринарные сопроводительные документы и сделать прививки, можно в любом государственном лечебном учреждении московской ветеринарной службы, добавляется в сообщении.