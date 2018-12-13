РИАМО - 13 дек. Умер Виктор Слока, создавший многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) «Дон-2Н» для системы противоракетной обороны Москвы, сообщает в четверг ТАСС.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня на 87-м году жизни скончался Виктор Карлович Слока, генеральный конструктор АО «РТИ имени А.Л. Минца». Всю свою сознательную трудовую жизнь Виктор Карлович посвятил развитию и процветанию родного для него Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца», – сообщили в концерне «Радиотехнические и информационные системы».

Советский и российский ученый в области радиотехники Слока – создатель уникальных радиоинформационных комплексов и радиолокационных станций, в частности крупнейшей в мире многофункциональной РЛС «Дон-2Н». РЛС – основа системы противоракетной обороны А-135, защищающей Москву и Центральный промышленный район.

Как добавили в концерне, Слока опубликовал более 120 научных трудов, посвященных приему и обработке сложных радиолокационных сигналов.

Ученого удостоили звания Героя РФ за участие в создании и испытаниях «Дон-2Н».