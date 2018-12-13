РИАМО - 13 дек. В четверг в Подмосковье начал работу первый маркетплейс, разработанный для поддержки реализации фермерской продукции, произведенной на территории региона, проект был анонсирован в декабре 2017 года в рамках «7 Торговой сессии Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Идея о создании цифровой площадки для помощи фермерам в реализации своей продукции возникла у нас еще в 2016 году. Мы разработали проект и анонсировали его в рамках «7 Торговой сессии Подмосковья» в декабре прошлого (2017 года – ред.) года. Сегодня мы запустили первую панель для заказа фермерской продукции в работу в рамках выставки «Достижения агропромышленного комплекса Подмосковья – 25 лет в фермерском строю»», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Он уточнил, что каждый фермер, производящий продукцию на территории Подмосковья может подключиться к площадке и самостоятельно назначить отпускную цену на свой товар.

«Перед официальным запуском к системе было подключено 10 тестовых фермерских хозяйств региона, сейчас на одобрении находится более 20 заявок от фермеров региона», – дополнил Посаженников.

Ассортиментная матрица включает в себя 250 позиций, до конца 2019 года планируют расширить ассортимент до 450 позиций.

Помимо этого, кникальные преимущества разработанного маркетплейса удобны для использования на различных устройствах и различными категориями жителей (студенты, молодые семьи, пенсионеры), размещение панелей заказа и пунктов выдачи в торговых павильонах рядом с автобусными остановками.

Также к преимуществам можно отнести использование сенсорного интерфейса на 42 дюймовой панели, которое позволяет с легкостью сделать заказ пожилым людям, у которых нет возможности использовать современные смартфоны, а использование компьютеров вызывает ряд неудобств, а также специальные цены и бесплатная доставка по социальной карте жителя Подмосковья.

«Сейчас мы работаем над подключением к работе дополнительных точек сбыта и складских помещений», – заключил Посаженников.