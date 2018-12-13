РИАМО - 13 дек. Вместо вертикальных поручней в поездах «Москва» на Калужско-Рижской линии появились висячие поручни, как в автобусах, также был увеличен размер табло навигации, передает корреспондент РИАМО.

В столичной подземке ведется работа по обновлению навигации, в метро, в том числе, появляются новые информационные стелы, стикеры на дверях и вертикальные списки станций.

В вагонах поездов «Москва» на «оранжевой» ветке заменили поручни: на том месте, где были вертикальные поручни напротив дверей, появились висячие – они не мешают проходу пассажиров в поезд и помогают сохранить равновесие. Такие же поручни используются в столичных автобусах.

Кроме того, табло навигации в вагоне стало больше – это помогает издалека увидеть названия станций, благодаря увеличенному шрифту.

Первый поезд «Москва» запустили в 2017 году на самой загруженной линии метро – Таганско-Краснопресненской. В мае этого года инновационные поезда впервые появились на другой востребованной ветке – Калужско-Рижской.

В составах сделали сквозной проход через все вагоны. Поезда удобны для маломобильных пассажиров: в них более широкие дверные проемы, а в головных вагонах есть специальные места для инвалидных колясок.