РИАМО - 13 дек. Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области начал проверку строительства корпуса 10 жилого комплекса «Отрадный», который возводится в микрорайонах 36, 36А, 37 в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству вентилируемого фасада здания, отделочные работы. Строительство ведется в соответствии с графиком», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья Артур Гарибян.

Он уточнил, что по проекту общая площадь 25-этажного дома составляет 35157 квадратных метров. Дом рассчитан на 574 квартиры, среди которых 380 однокомнатных, 72 двухкомнатных, 122 трехкомнатных. Жилая площадь квартир – 27783 квадратных метра. Площадь помещений общественного назначения – 1015 квадратных метров.

«На прилегающей территории будут обустроены парковочные места, детская и спортивная площадки. В благоустройстве учтены требования доступности для маломобильных групп населения», – добавляется в материале.

Застройщиком объектов выступает ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ».

Завершить строительство планируют в третьем квартале 2020 года.