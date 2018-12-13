РИАМО - 13 дек. Павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ, где расположен уникальный макет центральной части города, во время новогодних каникул будет работать в обычном режиме, на макете площадью 368 квадратных метров представлено 20 тысяч миниатюрных зданий исторического центра столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Макет не будет работать только 31 декабря, 1 и 7 января. А 2, 3, 4, 5 и 6 января павильон будет открыт для посетителей как в будни – с 10:00 до 20:00. Вход в павильон свободный», – сказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, мэр Сергей Собянин поручил сделать «Макет Москвы» одной из точек притяжения на ВДНХ.

«Уже можно говорить о том, что с этой задачей удалось справиться. Более того, павильон становится общегородским туристическим объектом, и многие региональные компании специально организовывают на него туры. Всего с момента открытия в октябре 2017 года павильон посетило уже более 220 тысяч человек», – подчеркнул Левкин.

Он также отметил, что сейчас посетители павильона могут увидеть четыре светотехнических шоу: «Мегаполис Москва», «Времена года», «Архитектурные стили Москвы» и «История Москвы», которые демонстрируются в начале каждого часа.

«На макете площадью 368 квадратных метров представлено 20 тысяч миниатюрных зданий исторического центра столицы, включая Кремль и другие достопримечательности», – дополнил Левкин.

На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке – территорией завода «Серп и молот», на юго-западе – Московским дворцом молодежи, а на западе – Белорусским вокзалом.

Масштаб модели – 1:400. Ее главные особенности – поразительная детализация и рельефность: куранты на Спасской башне бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно.

«Строения оснащены управляемой интерактивной системой подсветки, при этом общая длина проводов превышает 20 километров. 16 тысяч объектов на макете имеют индивидуальную подсветку, которая может регулироваться по яркости. Теплым желтым светом подсвечены жилые дома, холодным – административные здания, синим – мосты, зеленым – парки и скверы», – резюмируется в материале.

Кроме того, 1200 отдельных лампочек составляют интерактивную полноцветную систему освещения макета с суммарной мощность 5500 Вт.

Чтобы экспозиция павильона «Макет Москвы» выглядела так, как сегодня, потребовалось 6 лет кропотливого труда. Завершить все работы планируется до 2020 года. Площадь арт-объекта составит 925 квадратных метров.

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