РИАМО - 13 дек. Губернатор Московской Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях по развитию театральной сферы, которые проведут в Год театра в Подмосковье, в частности, в следующем году в городах региона состоится конкурс театров.

«Год театра в Московской области открыт! Весь 2019-й по поручению президента будет посвящен именно этому искусству. За пять лет мы сильно продвинулись вперед: спектаклей теперь больше в два раза, за этот год в наши залы пришли более миллиона человек. В следующем году улучшим здания, оборудование и реквизиты», – написал Воробьев на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, в следующем году в Подмосковье пройдет конкурс театров, где выделят не только талантливых актеров, но и тех, без кого театра бы не существовало: костюмеров, звукорежиссеров, светооператоров и художников.

«Для школьников будем проводить тематические уроки: рассказывать о профессии и знакомить их с актерами. Выбирать, куда пойти, станет намного удобнее. Скоро появится специальный портал, где можно изучить афишу и даже смотреть трансляции спектаклей. Ну и, конечно, впереди фестивали и новые постановки – 2019-й будет насыщенным!» – добавил губернатор Подмосковья.

Торжественное открытие Года театра в Московской области провели в подмосковном Красногорске в четверг. В мероприятии приняли участие министр культуры региона Нармин Ширалиева, глава горокруга Эльмира Хаймурзина, а ведущими стали член общественной палаты муниципалитета, народный артист России Дмитрий Харатьян и заслуженная артистка России Мария Миронова.