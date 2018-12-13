РИАМО - 13 дек. Начиная с 14 декабря, и на протяжении новогодних праздников, на фасаде Центрального выставочного зала «Манеж» будут показывать два девятиминутных шоу, посвященных Новому году и Рождеству, сообщил журналистам креативный детектор шоу Вячеслав Гаврилов.

«В этом году на «Манеже» будут показаны два девятиминутных шоу. Первое посвящено Рождеству. Второе посвящено празднованию Нового года. Оба шоу выполнены в стилистике, которая выбрана в этом году Москвой, в стилистике ретрофутуризма», - сказал Гаврилов.

Он добавил, что шоу созданы с помощью технологий Videomapping. Шоу проецируется сразу на здание и использует само здание в качестве помощника в создании визуальных эффектов, которые помогают рассказывать историю.

Арт-директор световых шоу Владислав Жуковец отметил, что первая история будет посвящена путешествию рождественской звезды, которая будет появляться в разных ретро-футуристических локациях и преобразовывать их в новогодние. Вторая история будет про Новый год, в ней будет рассказываться про различные праздничные традиции.