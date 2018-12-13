РИАМО - 13 дек. На новогодних каникулах подмосковные театры и другие культурные организации организуют показы более 40 спектаклей, концертов и других представлений для жителей региона, документ с утвержденным перечнем мероприятий есть в распоряжении РИАМО.

Так, Московский губернский драматический театр представит публике спектакли «Морозко», «Рождество. Мистерия. Бал», «Аленький цветочек», «Маугли», «Остров сокровищ», «Маленький принц», «Кентервильское привидение», «Вождь краснокожих». Показы пройдут как на сцене Губернского театра в столице, так и в Кашире, Черноголовке, Подольске, Пушкинском районе, Жуковском.

Московский областной театр драмы и комедии представит спектакли «Снежный цветок», «Новогодние подарки», «Приключение Снегурочки» в Ногинске и Электростали.

Жители Подмосковья также смогут посмотреть спектакли «Как Ежик и Медвежонок Новый год встречали», «Солнышко и снежные человечки», «Когда выпал снег…», «Принцесса и Свинопас» в постановке Московского областного театра кукол. Представления можно будет увидеть в самом театре в Пестовском переулке в Москве, в Красногорске, Звенигороде, Дмитрове, Электростали и Люберцах.

Московский областной театр юного зрителя представит такие спектакли, как «Мороз&ко», «Золушка», «Умка», «Леди Совершенство», «Сказки Пушкина», «Щелкунчик», «Почему бы нет?!», «Маленькая Метелица», «Дюймовочка». Эти представления можно будет посмотреть на сцене театра в Москве, в Наро-Фоминске, Павловском Посаде, Ивантеевке, Щелкове, Пушкине, Балашихе, в доме правительства Московской области, Щелкове, Одинцове, Фрязине.

Театр «Русский балет» представит зрителям в праздники балет «Щелкунчик» и концерт «Новогодний дивертисмент» в Ленинском районе, концертном зале «Барвиха Luxury Village», в музее «Новый Иерусалим» и на сцене Московского губернского театра.

Жители Подмосковья также смогут увидеть представления от Московской областной филармонии: спектакль «Муха-Цокотуха или Новый год с оркестром», концерт «Штраус – король вальса и польки», Рождественский концерт», спектакли «Новогодний музыкальный лес», «Сказки на ночь от Кая и Герды», концерты «Садко», «Музыкальная кругосветка». Представления будут даны в Клину, Ногинске, музее «Новый Иерусалим», Одинцовском районе, Звенигороде, Серпуховском районе, Шатуре.

Свои представления покажет и «Мособлкино»: спектакли «Сказки зимнего леса или полная чехарда», «Когда выпал снег…», «Жил был волк…», концерт Сергея Пенкина «Сердце на осколки», спектакль «Сказочный мир балета». Все представления пройдут в Звенигороде.

Жители Подмосковья также смогут посетить Рождественские встречи у П.И. Чайковского и Рождественское театрализованное представление Гедиминаса Таранды «Рождественская звезда» от подмосковного центра культурных инициатив. Представления можно будет посетить в Клину и в Красногорске.

Все концерты, представления и спектакли пройдут в период с 19 декабря и до 18 января.

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