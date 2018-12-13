РИАМО - 13 дек. В четверг в подмосковном Жуковском был избран новый глава муниципального образования, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Московской области.

«Сегодня, 13 декабря 2018 года, состоялось заседание Совета депутатов городского округа Жуковский, на котором главой муниципального образования сроком на 5 лет единогласно избран Прохоров Юрий Вячеславович», – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, в соответствии с действующим законодательством глава городского округа избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Экс-глава подмосковного Жуковского Андрей Войтюк ушел в отставку по собственному желанию в ноябре.