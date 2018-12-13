РИАМО - 13 дек. ГУП МО «Мострансавто» в ближайшее время станет акционерным обществом, такое решение приняло правительство Московской области 11 декабря, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«В течение года Минмособлимуществом проведены подготовительные мероприятия: осуществлена инвентаризация имущества унитарного предприятия, оформлены права на земельные участки и объекты недвижимого имущества, определен перечень объектов, подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса, а также проведен аудит финансово-экономической деятельности предприятия», – говорится в сообщении.

В соответствии с заключением независимого аудитора, уставный капитал «Мострансавто» составляет 21,5 миллиард рублей.

По словам исполняющего обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексея Вьюркова, преобразование ГУП МО «Мострансавто» в акционерное общество необходимо для повышения эффективности управления активами. Благодаря этому в том числе повысится качество транспортных услуг. Он подчеркнул, что акции предприятия останутся в собственности Московской области.

«Мострансавто» – один из крупнейших перевозчиков Подмосковья, который осуществляет 63% всех областных перевозок по 1298 маршрутам. Предприятие обеспечивает передвижение 550 миллионов человек в год. В автопарке «Мострансавто» более 5 тысяч автобусов, а деятельность предприятия в Московской области обеспечивают более 19 тысяч человек», – уточнил генеральный директор ГУП МО «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Решение об акционировании ГУП МО «Мострансавто» будет рассмотрено на заседании Мособлдумы 20 декабря.