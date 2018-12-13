РИАМО - 13 дек. Новый корпус с теплым переходом планируют построить для больницы в Большом Предтеченском переулке столицы, он появится на месте недостроенного здания диспансера, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Проектировщики решили частично использовать уже существующие конструкции – в новой пристройке сохранится подземная часть, несущие стены и перекрытия. Фасады будут выполнены в духе модернизма, в жемчужно-белом цвете. Развитие медицины, как отмечает мэр Москвы Сергей Собянин, является одним из важнейших направлений политики города», – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, для облицовки стен проектировщики выбрали гладкие матовые и рустованные плиты из искусственного камня. Цокольная часть здания будет выполнена в сером цвете.

«Строение будет трехэтажным, с двумя подземными этажами. Теплый переход, соединяющий будущий корпус со зданием больницы, расположится на втором этаже. Общая площадь составит более 4,5 тысяч квадратных метров», – уточняется в материале.

Проектировщиком выступает ООО «Проектно-строительная компания Элерон».