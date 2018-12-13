РИАМО - 13 дек. С 12 по 16 декабря автобусы «Мострансавто» планируют перевезти свыше 600 участников второго фестиваля «Спортивная семья», который пройдет в Химках на территории Всесезонного Центра пляжных видов спорта, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
«В транспортном обслуживании будут задействованы 20 автобусов малого и большого класса из Одинцовского, Королевского, Химкинского, Домодедовского, Подольского, Долгопрудненского и Мытищинского филиалов», – говорится в сообщении.
Ожидается, что на фестиваль приедут семьи из регионов России и стран СНГ, автобусы будут встречать и провожать участников на вокзалах, в аэропортах, забирать из гостиниц доставлять к месту проведения мероприятия.
Организаторами мероприятия выступают Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, Правительство Московской области и Всероссийская федерация школьного спорта.
Главным спортивным состязанием станет семейная эстафета.
Также для конкурсантов предусмотрена культурная программа.
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