РИАМО - 13 дек. С 12 по 16 декабря автобусы «Мострансавто» планируют перевезти свыше 600 участников второго фестиваля «Спортивная семья», который пройдет в Химках на территории Всесезонного Центра пляжных видов спорта, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В транспортном обслуживании будут задействованы 20 автобусов малого и большого класса из Одинцовского, Королевского, Химкинского, Домодедовского, Подольского, Долгопрудненского и Мытищинского филиалов», – говорится в сообщении.

Ожидается, что на фестиваль приедут семьи из регионов России и стран СНГ, автобусы будут встречать и провожать участников на вокзалах, в аэропортах, забирать из гостиниц доставлять к месту проведения мероприятия.

Организаторами мероприятия выступают Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, Правительство Московской области и Всероссийская федерация школьного спорта.

Главным спортивным состязанием станет семейная эстафета.

Также для конкурсантов предусмотрена культурная программа.