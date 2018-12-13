РИАМО - 13 дек. Мужчина получил травму на станции «Электрозаводская» Московской железной дороги при попытке залезть на платформу, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«По предварительной информации, на железнодорожной станции «Электрозаводская» травмирован мужчина. Пытался залезть на платформу в неустановленном месте перед близко идущем поездом», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства происшествия.