РИАМО – 13 дек. По мнению президента РФ Владимира Путина, российское искусство удается сохранять вне политики, кроме того, в РФ театр заслужил такой размах и качество, которого нельзя встретить больше нигде, сообщает kp.ru.

Об этом президент рассказал на встрече с деятелями искусства, которая в эти дни проходит в Ярославле.

«То, что к нам и к вам едут коллеги, в том числе и из-за рубежа, — в этом нет ничего удивительного. В любой сфере и любой отрасли, где мы являемся лидерами, к нам, несмотря ни на какие политические интриги, едут и всегда с нами общаются, и работают», - ответил Путин худруку Александрийского театра Валерию Фокину, который рассказал о подготовке к Театральной олимпиаде.

Как отметил президент, в России театр заслужил такой размах и качество, которого нельзя встретить больше нигде. Лишь в России действует широкая сеть государственных культурных организаций.

По мнению Путина, искусство должно объединять.

«То, что искусство нам удалось сохранить вне политики, — это очень хорошо, это радует», - отметил глава государства.

Указом президента РФ 2019 год объявлен Годом театра в России.