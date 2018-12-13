РИАМО – 13 дек. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об ужесточении контроля за проведением техосмотра, документ предлагает осуществлять фото- и видеосъемку во время технического осмотра (ТО) автомобиля, чтобы исключить возможность мошенничества со стороны автомехаников, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

«Инициатива направлена на противодействие практике оформления диагностических карт без реального проведения процедуры ТО. Статистика разнится, но понятно, что много таких случаев, когда транспортное средство не проходит реальный техосмотр», — сказал замглавы министерства экономического развития РФ Савва Шипов.

Он также обратил внимание на то, что число аварий на дорогах из-за неисправности автомобиля, как сообщает ГИБДД, с каждым годом только растет, а не уменьшается.

Диагностическая карта для получения ОСАГО, согласно новому закону, будет формироваться только в электронном виде и подписываться электронной подписью технического эксперта. Предполагается, что эти меры позволят предотвратить выдачу поддельной диагностической карты.