РИАМО - 13 дек. В столице для инвесторов запустили новый сервис – виртуальный осмотр недвижимости, сейчас возможность виртуального 3D-тура есть у 400 объектов, размещенных на инвестиционном портале Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Новый сервис позволяет инвесторам, изъявившим желание приобрести коммерческую недвижимость напрямую у города, осматривать лоты, не выходя из дома», – говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, новый функционал отображается при входе на веб-страницу карточки того или иного объекта.

«В настоящее время 400 объектов имеют сервис виртуального 3D-тура. Для удобства пользователей на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Торги» лоты с возможностью виртуального осмотра обозначены специальной пиктограммой», – уточнил Дегтев.

По его словам, новый функционал способствует росту интереса к городской недвижимости.

«Об эффективности применения 3D-тура говорят цифры – в среднем в два раза увеличилось количество просмотров объектов недвижимости, имеющих функцию виртуального присутствия на объекте», – добавил Дегтев.

При использовании ЗD-тура имеются стрелки переходов, нажимая на которые, создается ощущение перемещения по объекту. Возможность просмотра каждой точки на 360 градусов дает максимальное представление об объекте. По некоторым земельным участкам есть визуализация вариантов будущих строений согласно градостроительном плану. Также в 3D-туры интегрированы планы БТИ.