РИАМО – 13 дек. Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому столица Дальневосточного федерального округа будет перенесена во Владивосток, сообщает в четверг Газета.ru.

Соответствующий документ появился на сайте Кремля.

«Указ вступает в силу со дня подписания. Руководителю президентской администрации поручено провести «необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра Дальневосточного федерального округа в город Владивосток», – говорится в сообщении.

Как пишет издание, ранее в Кремле уточнили реакцию президента в отношении предложения по переносу столицы Дальневосточного федерального округа.