РИАМО – 13 дек. Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому столица Дальневосточного федерального округа будет перенесена во Владивосток, сообщает в четверг Газета.ru.
Соответствующий документ появился на сайте Кремля.
«Указ вступает в силу со дня подписания. Руководителю президентской администрации поручено провести «необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра Дальневосточного федерального округа в город Владивосток», – говорится в сообщении.
Как пишет издание, ранее в Кремле уточнили реакцию президента в отношении предложения по переносу столицы Дальневосточного федерального округа.
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