РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 дек. Свыше 100 премьер могли увидеть зрители в театрах Подмосковья в 2018 году, сообщила министр культуры региона Нармин Ширалиева.

В Красногорске в четверг открыли Год театра в Московской области. В мероприятии приняли участие министр культуры региона Нармин Ширалиева и глава горокруга Эльмира Хаймурзина. Ведущими церемонии стали член общественной палаты муниципалитета, народный артист России Дмитрий Харатьян и заслуженная артистка России Мария Миронова.

«Год, который мы сейчас завершаем (2018 год – ред.), принес нам 124 премьеры. Их посетили 1 миллион 100 тысяч зрителей. Из них, что очень важно, половина – дети», – сказала Ширалиева.

Она отметила, что в регионе действуют 22 муниципальных и пять областных театров.

«Направление детского театра для нас основное. Детские творческие коллективы – это наше будущее, наш форпост», – заявила министр культуры региона.

Ширалиева дополнила, что в 2019 году театральные коллективы региона смогут принять участие в ряде фестивалей, как известных, так и новых. В том числе в Пушкинском театральном карнавале, который пройдет в день рождения поэта, 6 июня.

«Известный, сформировавшийся фестиваль «Фабрика Станиславского» Сергея Безрукова, который объединяет театры, работающие по системе Станиславского, по всей России. Новая история – «Сон в летнюю ночь», которая объединяет «Шекспировское крыло». Мы мечтаем, чтобы у на в Дубровицах был новый Авиньон (центр искусств – ред.)», – добавила Ширалиева.

Кроме того, в регионе запустят театральный интернет-портал, на котором зрители смогут узнать все новости областных учреждений культуры.