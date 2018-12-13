РИАМО – 13 дек. Бывший глава Главного управления ГИБДД МВД РФ Владимир Федоров подчеркнул, что поправки в правила дорожного движения должны принимать не чаще раза в год.

ГИБДД ввела мораторий на новые изменения в правила дорожного движения. В Госавтоинспекции отметили, что многие поправки до населения просто не доводятся.

«И раньше такое практиковалось. Четко принималось решение, что вводить поправки, предположим, раз в год. И все, не с 1 сентября или с первого числа другого месяца. Заранее принимали, но вводились они одновременно. Это абсолютно правильное решение. Просто нужно упорядочить процесс принятия поправок, и принимать их надо не чаще раза в год», - сказал Федоров в интервью Радио «Комсомольская правда».

Как отметил руководитель научного центра безопасности дорожного движения министерства внутренних дел РФ Дмитрий Митрошин, поправки не будут инициировать, потому что много изменений путают водителей.