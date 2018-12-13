РИАМО - 13 дек. В вечерний час пик четверга на Старосимферопольском шоссе в Серпухове произошла крупная авария, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 18:30 в городском округе Серпухов на 100 километре Старосимферопольского шоссе произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате аварии ранен один человек», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, на участке возможно затруднение движения.

В 2018 году в Подмосковье на 2,4% снизилась смертность от дорожно-транспортных происшествий по сравнению с прошлым годом. В регионе более низкие показатели смертности от ДТП, чем средние значения по стране – 8,2 умерших на 100 тысяч жителей. По России данный коэффициент составляет 9,4.