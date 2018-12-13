РИАМО - 13 дек. За 11 месяцев 2018 года в Подмосковье ввели почти на 3% больше жилья, чем за аналогичный период 2017 года, в том числе заметно активизировалось строительство индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств, говорится в сообщении пресс-службы Мособлстата.

«В январе-ноябре 2018 года на территории Московской области за счет всех источников финансирования введены 100129 новых квартир общей площадью 7,357 миллиона квадратных метров, что на 2,9% больше, чем в аналогичный период 2017 года. Около трети жилья (34,6%) было построено в сельской местности, где было введено 2,547 миллиона квадратных метров жилой площади», — говорится в сообщении.

Заметно активизировалось строительство индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств. Доля этих домов в общем объеме жилья составила 46,4%. В январе-ноябре 2018 года было введено более 3 миллионов квадратных метров жилья, что на 17,7% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года.

«Средняя фактическая стоимость 1 квадратного метра жилых домов (без индивидуального строительства) для застройщиков составила 44738 рублей. Для сравнения: в январе-ноябре 2017 года стоимость 1 квадратного метра жилых домов (без индивидуального строительства) – 50034 рубля», — уточняется в сообщении.

Всего в Подмосковье ввели 3,9 миллиона квадратных метров общей жилой площади без индивидуального строительства. 63% из них – монолитные здания, 9,7% - кирпичные, 6,6% - панельные, 4,7% - блочные, 1,9% - каменные, 14,1% - прочие здания.

Больше всего монолитных зданий построили в Ленинском районе, больше всего кирпичных – в Химках, в Наро-Фоминске – каменных, в Котельниках – блочных, в Домодедове – панельных.

За 11 месяцев в Подмосковье сдали 478 домов разной этажности, большинство из них приходилось на здания в 17 этажей и более – 35,8%, почти треть зданий (32,2%) – двухэтажные дома.

Наибольшее количество зданий 17-этажных и более возведено в Ленинском районе – 31 единица, 83 двухэтажных здания построены в городском округе Истра.