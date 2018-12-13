РИАМО – 13 дек. В текущем году на портал государственных услуг Московской области поступило более 5 тысяч заявлений на разрешение строительства, реконструкции в границах полосы отвода, а также на присоединение к автодорогам общего пользования, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«С начала 2018 года на портал государственных услуг Московской области поступило более 5 тысяч заявлений по выдаче согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение к автомобильным дорогам общего пользования Московской области. Это более половины от всех заявлений, поступивших через портал с ноября 2016 года. В настоящее время доля положительных решений составляет свыше 60% от общего числа всех заявок», – говорится в сообщении.

Услуга позволяет заявителям получить согласие на примыкание к объектам дорожного сервиса, к объектам, которые не относятся к дорожному сервису. Услугой могут воспользоваться желающие разместить объект в полосе отвода и придорожной полосе без организации примыкания, а также для установки информационных щитов, указателей и рекламных конструкций. Основной целью выдачи разрешений является приведение автомобильных дорог и примыканий к установленным нормативам, что повышает безопасность движения на дорогах, снижает количество ДТП и заторов на дороге. Обратиться за оказанием услуги могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

«Услуга была переведена в электронный вид с ноября 2016 года. В 2017 услугу начали предоставлять также на муниципальные и федеральные дороги. При этом для удобства заявителей принадлежность автомобильных дорог можно определить на интерактивной карте мособлдороги.рф. Перевод услуги в электронный вид позволило повысить качество и сократить сроки проектов согласований. Подать заявление можно бесплатно через региональный портал госуслуг (uslugi.mosreg.ru). Регистрация документов происходит в течение одного рабочего дня, в режиме реального времени можно отслеживать статус рассмотрения заявки», – уточняется в материале.

Срок оказания услуги составляет 15 календарных дней на региональные дороги, 20 дней – на муниципальные дороги и 40 дней – на федеральные. Получение документов происходит в электронном виде в личном кабинете или в МФЦ в форме экземпляра электронного документа на бумажном носителе. Также при выдаче отказа в письме указывается контактный телефон специалиста, с которым можно связаться в случае необходимости разъяснения причин отказа и дальнейших действий.