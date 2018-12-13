РИАМО - 13 дек. Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Россия отвергает необоснованные и голословные обвинения США в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), сообщает в четверг Газета.ru.

«Россия остается полностью приверженной добросовестному и неукоснительному выполнению ДРСМД», – говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, Россия готова контролировать соблюдение договора со стороны США.

В министерстве иностранных дел РФ добавили, что решение США о приостановке выполнения ДРСМД юридически ничтожно.

Как ранее сообщали СМИ, после отказа от ДРСМД может возобновиться гонка вооружений.