РИАМО – 13 дек. В ТиНАО в селе Ознобишино произошла дорожная авария с участием рейсового автобуса и трех легковых автомобилей, в ДТП никто не пострадал, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В селе Ознобишино произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, в том числе рейсового автобуса. В результате ДТП никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии выясняются.